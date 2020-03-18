بالفيديو.. سقوط جدار عمارة على سيارة وصاحبها في البصرة

2020/03/18 | 23:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - البصرة

سجلت كاميرات احدى المحال التجارية في محافظة البصرة، الاربعاء، سقوط جدار عمارة على سيارة وصا...





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