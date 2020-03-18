2020/03/18 | 23:07 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشابندر : رئيس الوزراء المكلف غير محايد في الصراع الاميركي الايراني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/18 | 23:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشابندر : رئيس الوزراء المكلف غير محايد في الصراع الاميركي الايراني) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشابندر : رئيس الوزراء المكلف غير محايد في الصراع الاميركي الايراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).