التلفزيون الايراني :خامنئي سيفرج عن 10 آلاف سجين بينهم سياسيون

2020/03/18 | 23:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذكر التلفزيون الرسمي اليوم الأربعاء أن "الزعيم الأعلى الإيراني" آية الله علي خامنئي سيعفو عن 10 آلاف سجين بينهم سجناء سياسيون بمناسبة العام الإيراني الجديد.وقال المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي للتلفزيون الرسمي "الذين سيتم العفو عنهم لن يعودوا إلى السجن...تقريبا نصف المسجونين في قضايا تتعلق بالأمن سيتم العفو عنهم أيضا".

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