البنتاغون: نبحث ردا مناسبا على الهجمات التي استهدفت قواتنا في العراق

2020/03/18 | 23:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد يتبع ..

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