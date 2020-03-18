2020/03/18 | 23:14 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف: قوات الحشد الشعبي ليس لها علاقة سواء كانت تنظيمية أو ادارية بوزارة الدفاع وتقتصر علاقتها على تنسيق العمليات مع قوات الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى خلال تنفيذ الواجبات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد الكريم خلف: قوات الحشد الشعبي ليس لها علاقة سواء كانت تنظيمية أو ادارية بوزارة الدفاع وتقتصر علاقتها على تنسيق العمليات) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد الكريم خلف: قوات الحشد الشعبي ليس لها علاقة سواء كانت تنظيمية أو ادارية بوزارة الدفاع وتقتصر علاقتها على تنسيق العمليات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).