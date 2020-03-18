2020/03/18 | 23:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن عضو لجنة خلية الأزمة، اللواء نشأت الخفاجي، اليوم الاربعاء، على امكانية تشديد إجراءات حظر التجوال في العاصمة بغداد.وقال الخفاجي في لقاء متلفز تابعته “العهد نيوز”، ان “كورونا تحدي في العراق كبير جداً وهذا المرض لا يستهان به وسيسبب بخطر على حياة المواطنين”.وأضاف “لاحظنا شباب مستهينين بالخطر وكأنما هم في نزهة وعطلة ويجب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الازمة تنوه الى إمكانية تشديد حظر التجوال في العاصمة وتحذر من الاركيلة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الازمة تنوه الى إمكانية تشديد حظر التجوال في العاصمة وتحذر من الاركيلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).