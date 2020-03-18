2020/03/18 | 23:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت دائرة صحة محافظة ذي قار ، مساء الاربعاء ، عن شفاء تام للممرض المصاب بفيروس كورونا نتيجة ملامسته الاصابة الاولى .وقالت الدائرة في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” الفحوصات المختبرية اثبتت شفاء الممرض من فيروس كورونا والذي خضع للحجر الصحي في الفترة الماضية “.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شفاء تام لمصاب بفيروس كورونا في ذي قار) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شفاء تام لمصاب بفيروس كورونا في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).