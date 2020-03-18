شرطة كربلاء توجه بفرض عقوبات صارمة على مخالفي قرار حظر التجوال

2020/03/18 | 23:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه قائد شرطة محافظة كربلاء، اليوم الاربعاء، بفرض عقوبات وغرامات على مخالفي قرار حظر التجوال.وذكر بيان للمكتب الاعلامي لمحافظ كربلاء، نصيف الخطابي، ان “المحافظ التقى قائد عمليات كربلاء اللواء الركن علي الهاشمي وقائد شرطة كربلاء اللواء احمد زويني وجرى خلال اللقاء بحث اجراءات القوات الامنية فيما يخص موضوع تطبيق حظر التجوال في المحافظة”.وشدد […]

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