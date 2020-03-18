حصيلة الإصابات في فرنسا بلغت 9134 حالة

2020/03/18 | 23:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….سجلت السلطات الصحية الفرنسية 89 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، الأربعاء، ليصل العدد الإجمالي إلى 264 أو ما يعادل زيادة 51 في المئة تقريبا وهي زيادة أكبر بكثير عما شهدته البلاد في الآونة الأخيرة في الوقت الذي دخلت فيه فرنسا ثاني يوم من الإغلاق التام بهدف احتواء التفشي.وقال مدير جهاز الصحة […]

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