العفو الدوليّة تُركّب مقاطع العنف بتقنيّة “3D”: الأمن تعمّدَ قتل المحتجين

2020/03/18 | 23:32 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل نت «أدلة دامغة تشير إلى نمط تتعمد فيه قوات الأمن العراقية استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع لقتل المتظاهرين بدلاً من تفريقهم، وذلك انتهاك مباشر للقانون الدولي لحقوق

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