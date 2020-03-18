مرور كركوك تعلن حصيلة المخالفات المرورية خلال أيام حظر التجوال

2020/03/18 | 23:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية مرور كركوك، اليوم الاربعاء، حجز (٢١) مركبة وسحب (١٢٤) مستمسك وفرض (٣٦) غرامة على المركبات المخالفة للتعليمات”.وذكرت المديرية في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، انه “ندعو الإخوة سائقي المركبات الألتزام فقرارات خلية الازمة لان المخالف سيُعرض نفسه للمسائلة القانونية”، مؤكدا، انه “في حال ضبط مركبة مخالفة تحجز طوال مدة حظر التجوال”.ووجهت […]

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