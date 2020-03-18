الجزائر تضع 900 مسافر قادمين من إسبانيا بحراً بالحجر الصحي

2020/03/18 | 23:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….قررت السلطات الجزائرية، اليوم الأربعاء، وضع 900 مسافر جزائري قادمين من إسبانيا على متن سفينة في الحجر الصحي، تفادياً لنقل فيروس كورونا المستجد.وقررت السلطات الجزائرية وضع المسافرين الذين كانوا على متن سفينة “الجزائر 2” في الحجر في منتج الأندلسيات السياحي بمدينة وهران، لمدة 14 يوماً إلى غاية صدور نتائج التحاليل الخاصة بهم لتأكد […]

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