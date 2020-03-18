الدفاع المدني في النجف توضح امكانية مكافحة كورونا بالطائرات

2020/03/18 | 23:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ النجف

اصدرت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاربعاء، توضيحاً حول امكانية مكافحة فيروس كورونا المستجد بالطا...





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