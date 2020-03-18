أخر تطورات رونالدينيو بالسجن.. يعمل في النجارة !

2020/03/18 | 23:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

يعيش الأسطورة البرازيلية رونالدينيو، نجم نادي برشلونة السابق، أوقات صعبة للغاية بعد إلقاء القبض مع شقيقه أثناء تواجدهما في أحد فنادق باراجواي، بسبب دخولهما البلاد بجوازات سفر مزيفة وبطاقات هوية مزورة.

وكشفت شبكة "ESPN" عن هوية جديدة للنجم الأرجنتيني، لمحاولة التأقلم على الموقف في سجن أسونسيون بباراجواي.

وقام رونالدينيو بالتسجيل في قسم النجارة، حيث يعمل في الخشب مع بعض المساجين الآخرين، وهي أحدى الطرق التي يقوم بها لمرور الوقت وإبقاء رأسه مشغولة، لمواجهة أصعب تحدي مر به في حياته.

وأشار التقرير بأن" رونالدينيو يتواصل مع والدته هاتفياً بشكل يومي عبر الهاتف، واستقبل هذا الأسبوع زيارة من قبل أحد أصدقائه فرناندو لوجو، لاعب باراجواي".

واستمر لقاء رونالدينيو مع لوجو لمدة 3 ساعات ، أعرب من خلاله النجم البرازيلي عدم ارتياحه للوضع الحالي، ومعاناته هناك، وقال: "لن أعود أبداً إلى باراجواي مرة أخرى".

وأكد لوجو في تصريحات سابقة لأحد وسائل الإعلام في باراجواي، بأن رونالدينيو محبط بعض الشيء، لكنه يبتسم دائماً، وقام بسؤاله: "كيف تفعل بلدك ؟”، مؤكداً بأنه من غير العادل ما يحدث له.

بغداد اليوم/ متابعة

اجتاز جميع لاعبي فريق ألافيس الإسباني اختبارات فيروس كورونا وذلك بعد اكتشاف حالتين إيجابيتين قبل أيام، وأظهرت نتائج الاختبارات عن إصابة 15 شخصاً في النادي الإسباني من بينهم 3 لاعبين في الفريق الأول.

وأكدت صحيفة الأس الإسباني

بغداد اليوم- متابعة

أشارت تقارير صحفية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم رفض الفكرة المقترحة عند بعض الاتحادات المحلية بإجراء مباريات فاصلة لتحديد بطل الدوري أو الهابطين في البطولات الأوروبية هذا الموسم.

وتأثرت جدولة المنافسات الكروية في أور

بغداد اليوم/ متابعة

أكد لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم ، الاربعاء، إقامة نهائي كأس الملك بين أتلتيك بلباو، وريال سوسيداد بحضور جماهيري، مشيراً إلى أنه يتمنى إقامة المباراة يوم 31 من شهر آذار الجاري.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة ال

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