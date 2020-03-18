سفير العراق لدى الاردن: سيتم ارسال موظف الى منازل الجالية العراقية لانجاز المعاملات الطارئة

2020/03/18 | 23:39 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد سفير جمهورية العراق لدى المملكة الاردنية الهاشمية، اليوم الاربعاء، انه سيتم ارسال موظف الى منازل الجالية العراقية لانجاز المعاملات الطارئة.

وقال في تغريدة على تويتر تابعتها "الغد برس"، انه "حفاظا على سلامة وصحة كبار السن والمرضى من ابناء جاليتنا العزيزة وفي ظل الظروف الصعبة التي يشهدها الاردن الشقيق سيتم ارسال موظف الى منازلهم لإنجاز المعاملات الطارئة والعاجلة حصرا".

واضاف "بالإمكان التواصل مع قنصل السفارة السيد عبدالله الالوسي على الرقم (٠٧٩٦٩٠٥٧١٤).



#خليك_بالبيت".

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