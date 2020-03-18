كربلاء تعلن عن اصابتين جديدتين

2020/03/18 | 23:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كربلاء أعلنت دائرة صحة كربلاء، الاربعاء، تسجيل إصابتين جديدتين بعدوى فيروس "كورونا" المستجد في المحافظة.

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