2020/03/18 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_ناعوت في عام 2014، عاشت دولة نيجيريا حربًا ضروسًا ضدّ فيروس "إيبولا" الذي تسلّل إليها في جسد ديبلوماسي ليبيري-أمريكي، كان على متن طائرة من "ليبريا" إلى مطار "لاجوس"، أكبر المدن النيجيرية، التي كانت تضمُّ أكثر من عشرين مليون نسمة، في ذلك العام.مرّ الديبلوماسي بحال من الإعياء الشديد والقيء وارتفاع درجة الحرارة، فاشتُبه بإصابته بميكروب "الملاريا".لكن التحاليل في المشفى أثبتت حمله للفيروس القاتل: إيبولا.......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#فاطمة ناعوت - عاصفة كورونا السوداء) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#فاطمة ناعوت - عاصفة كورونا السوداء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).