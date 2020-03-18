انباء تؤكد انسحاب

2020/03/18 | 23:46 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خاص/ سكاي برس

أكد مصدر رفيع من داخل المفاوضات، نية عدنان الزرفي رئيس الوزراء المكلف حديثا الانسحاب من المنصب .

وقال المصدر ان مقتدى الصدر وعمار الحكيم، انسحبا من دعم الزرفي، مضيفا ان الكتل الشيعية تبحث حاليا عن البديل، مبينا ان ابزر المرشحين هم ( نعيم السهيل احمد الاسدي منتصر الامارة )...

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