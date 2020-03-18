600 وفاة وأكثر من 13700 إصابة بكورونا في أسبانيا

2020/03/18 | 23:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….يواصل فيروس كورونا تفشيه السريع في إسبانيا حيث ناهزت حصيلة الوفيات 600 شخص وتجاوز عدد الإصابات 13 ألفا و700 وفق آخر بيان أصدرته السلطات ظهر الأربعاء.وقالت وزارة الصحة في بيان إنه تم إحصاء 13 ألفا و716 إصابة، إضافة إلى 598 وفاة في البلاد، الثانية الأكثر تضررا في أوروبا والرابعة في العالم.وقبل ذلك […]

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