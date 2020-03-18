المالكي: كان الأولى بصالح ان يرجع الى اللجنة السباعية لاختيار رئيس الوزراء

2020/03/18 | 23:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو دولة القانون، عبد السلام المالكي، ان “هنالك تحركات من اجل عدم تمرير عدنان الزرفي لتشكيل الحكومة الانتقالية”.وقال المالكي، لـ”العهد”، ان “صالح عندما كلف الزرفي لم يرجع الى الكتلة الأكبر”، مضيفا، انه “خالف الدستور بتكليف عدنان الزرفي برئاسة الوزراء”، مبينا، انه “ليس من حق رئيس الجمهورية ان يكلف شخص من دون اخذ موافقة […]

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