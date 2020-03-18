الموارد المائية تؤكد سلامة سد الموصل

2020/03/18 | 23:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت وزارة الموارد المائية، وضع سد الموصل بعد هطول الأمطار الغزيرة وتسببها بفيضانات في المحافظات الشمالية بينها نينوى.وأكدت الوزارة في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “سلامة سد الموصل وانه يعمل بشكل طبيعي وانسيابي”.وبينت ان “بعض وسائل الاعلام تناقلت أنباء حول عدم كفاءة سد الموصل نتيجة لهطول كميات كبيرة من الامطار”.وقالت لا […]

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