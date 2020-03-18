البنتاغون: لا نزال نبحث الرد على استهداف قواتنا بالعراق

2020/03/18 | 23:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….قالت وزارة الدفاع الأميريكية (البنتاغون) ، الأربعاء، إنها لا تزال تبحث كيفية الرد على أي هجوم يستهدف القوات الأميركية وذلك بعد أيام من إصابة ثلاثة جنود أميركيين في هجوم صاروخي على قاعدة عراقية شمالي بغداد.وقال جوناثان هوفمان المتحدث باسم البنتاجغون في إفادة صحفية “ما زلنا نبحث كيف سنرد على أي هجوم على القوات […]

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