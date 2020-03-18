فرنسا تعلن تسجيل 89 وفاة و3711 إصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة الماضية

2020/03/18 | 23:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت فرنسا، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد إصابات ووفيات فيروس كورونا الجديد “كوفيد 19” في البلاد.وذكرت الصحة الفرنسية، إن “إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا وصل إلى 264 شخصا”.ووصل إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 9134، كما سجلت اليوم أيضا تعافي 1000 شخص من المصابين.وكانت فرنسا أعلنت أمس الثلاثاء، ارتفاع عدد […]

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