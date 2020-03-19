مدير صحة الكرخ :حظر التجوال لن يصل بنا للنتائج المرجوة منه

2020/03/19 | 00:00 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اعتبر مدير عام صحة الكرخ جاسب الحجامي، الاربعاء، أن حظر التجوال لن يحقق الاهداف المرسومة له،

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