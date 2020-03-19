2020/03/19 | 00:00 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [أين- بغداد] اغلقت ناحية المنصور مجموعة من المقاهي المخالفة لقانون حظر التجوال بمنطقة حي العدل غربي العاصمة بغداد.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اغلاق مقاهي مخالفة "للحظر" بحي العدل
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اغلاق مقاهي مخالفة "للحظر" بحي العدل
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اغلاق مقاهي مخالفة "للحظر" بحي العدل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).