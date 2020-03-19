ضربة لسهم بوينغ.. وول ستريت تنزف والنفط يتهاوى

2020/03/19 | 00:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….هوت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت مجددا، الأربعاء، بعد أن طغت علامات متزايدة على تأثير فيروس كورونا على نشاط الأعمال في الولايات المتحدة على موجة من التفاؤل حيال حزم تحفيز الاقتصاد.وتلقى سهم بوينغ ضربة كبيرة ليهوي بأكثر من 16% بعد أن دعت الشركة إلى صفقة إنقاذ بقيمة 60 مليار دولار لشركات صناعة […]

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