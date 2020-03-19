أتروشي: دهوك مستعدة لمواجهة فيروس كورونا منذ ثلاثة اسابيع

2020/03/19 | 00:03 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن محافظ دهوك باقليم كوردستان، فرهاد أتروشي، اليوم الاربعاء، ان جميع الاستعدادات لمواجهة فيروس كورونا تنفذ من خلال فرض حظر التجوال في جميع اقضية ونواحي المحافظة.وقال أتروشي ان المحافظة تجري الاستعدادات منذ اكثر من ثلاثة اسابيع، مبينا جميع الدوائر الخدمية في المحافظة تبقى في خدمة المواطنين وتستمر بدوامها.وطالب أتروشي مواطني دهوك بتنفيذ التعليمات جميعها من اجل التمكن من منع انتشار فيروس كورونا في المحافظة.

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