شرطة السليمانية تعتقل اربعة اشخاص نظموا تجمعاً احتفالياً بزمن كورونا

2020/03/19 | 00:03 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، عن اعتقال اربعة اشخاص نظموا احتفالاً وتجمعاً خلافاً للتعليمات الصحية، مبينة ان ملفهم عرض على القاضي.وجاء في بيان لاعلام وعلاقات شرطة السليمانية، انه جرى اعتقال اربعة من المحتفلين في مشروع كويزة سيتي، مشيرا الى انه تم عرض ملفهم على القضاء لتتم محاسبتهم لخرقهم تعليمات غرفة عمليات مواجهة كورونا في السليمانية.واضاف البيان انه ستتم مساءلة الاشخاص والجهات التي نظمت الاحتفال قانونيا ايضا.واشار البيان الى انه بسبب عدم الالتزام بقرارات غرفة مواجهة كورونا بمحافظة السليمانية والتسبب بالازدحام والتجمع خلافا للتعليمات الصحية، وبناء على شكوى الادعاء العام في السليمانية ستتم مساءلة منظمي ذلك النشاط قانونيا.وتجمع عدد كبير من الاشخاص يوم امس 17 اذار الجاري في مشروع كويزة سيتي في السليمانية واقدم عدد منهم على تنظيم حلقات الدبكة والاحتفال وجلبوا انتباه وسائل الاعلام، الامر الذي عد خرقا للتعليمات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا في السليمانية.

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