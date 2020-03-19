تسجيل اصابة جديدة بكورونا في محافظة النجف

2020/03/19 | 00:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

انتقد مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية، الاربعاء، طريقة تعامل السلطات الصينية مع فيروس كورونا واتهاماتها الولايات المتحدة بأنها وراء انتشاره.

وقال المسؤول في تصريح صحفي، إن اتهام الصين للجيش الأميركي بالوقوف وراء انتش

بغداد اليوم ـ النجف

اصدرت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاربعاء، توضيحاً حول امكانية مكافحة فيروس كورونا المستجد بالطائرات.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الانباء حول امكانية مكافحة فيروس كورونا عبر الطائرات غير صحيحة لان ا

بغداد اليوم - السليمانية

أعلنت دائرة صحة السليمانية، الاربعاء، شفاء 4 حالات مصابة بكورونا في المحافظة.

وقال مدير صحة السليمانية صباح هورامي في تصريح صحفي، إن "4 اشخاص مصابين بفيروس كورونا تماثلوا للشفاء في المحافظة".

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