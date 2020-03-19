بالوثيقة.. عشائر الوركاء في المثنى تقرر عدم اقامة مجالس العزاء احترازيا

2020/03/19 | 00:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت عشائر الوركاء العراقية، اليوم الاربعاء، عدم اقامة مجالس العزاء في الحسينيات ومنع الذهاب لذوي المتوفي احترازيا من كورونا.وذكرت وثيقة صادرة عن عشائر في محافظة المثنى، وحصلت عليها “العهد نيوز”، انه “للحد من انتشار فايروس كورونا ومكافحته قررت عشائر الوركاء في المثنى عدم اقامة مجالس العزاء في الحسينيات وعدم الذهاب لذوي المتوفي”.واضافت انه […]

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