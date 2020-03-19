روسيا تدخل سباق انتاج لقاح “كورونا” والتنفيذ لأجل غير مسمى

2020/03/19 | 00:11 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت روسيا عن تطوير مستحضر جديد لمكافحة فيروس “كورونا” الذي أصاب حتى الآن قرابة 217 ألف وأودى بحياة 8911 مصاباً حول العالم.الإعلان الروسي جاء على لسان “أولغا كاربوفا” رئيسة

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