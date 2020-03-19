العتبة الكاظمية المقدسة تصدر بيانا توضيحيا بشأن اغلاق بوابة المرقد الطاهر

2020/03/19 | 00:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضحت العتبة الكاظمية، اليوم الخميس، ما تردد في وسائل الاعلام حول اغلاق ابوابها.وذكرت العتبة في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “الخبر المنشور على القنوات والوكالات الاعلامية بشان فتح ابواب العتبة الكاظمية بعد انتهاء التعفير والتعقيم غير صحيح لعدة اسباب”.واضاف، ان “السبب الاول هو ان ابواب العتبة الكاظمية المقدسة كانت ولازالت مفتوحة ولم […]

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