ارتفاع اصابات كورونا في العراق الى 167 حالة مع شفاء 47

2020/03/19 | 00:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت دائرة صحة كربلاء، الاربعاء، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المُستجد في المحافظة.وقال مدير إعلام الدائرة، سليم كاظم في بيان إن "الإصابتين الجديدتين، كانتا لمواطنتين مُلامستين لمُصابة سابقة من نفس العائلة".واضاف "تم إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية حول التعامل الصحي مع المُلامسين لهما، من خلال إجراءات الحجر والإستضافة الطبية في إحدى الأماكن المُخصَصة لذلك".ولفت الى أن عدد الحالات المُسجَلة في المُحافظة، إرتفع الى (11) بعد تسجيل الإصابتين الجديدتين، تماثلت واحدة منها للشفاء تدريجياً، وخرجت مُتحسنة وبوضع صحي جيد"، مُشيراً إلى إن "الحالات الثماني المتبقية، بضمنها الإصابات الجديدة، يخضعون لرقابة وعناية صحية مُشددة في ردهة الحميات (الحياة) في مدينة الإمام الحُسين الطبية، المُخصصة للمُصابين بالفيروس ذاته".واوضح ان المحافظة شهدت ايضا وفاة إثنين من الحالات المُسجَلة ( رجل وإمرأة ) ، وتراوح عُمريهما بين (68 - 65) عاماً.وترتفع الاصابات المثبتة في العراق الى 167 (مع اضافة اقليم كوردستان)، وحالات الشفاء 47، والوفيات 12.

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