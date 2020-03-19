2020/03/19 | 00:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية صحة السليمانية في كوردستان العراق، مساء اليوم الاربعاء، عن شفاء اربع اصابات بفيروس كورونا.واكد مدير صحة السليمانية، في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “الحالات الاربع عادت الى منازلها بعد تأكيد التعافي من الاصابة”.من جانب آخر أعلنت دائرة صحة ذي قار، اليوم الاربعاء، شفاء الممرض شهاب احمد الذي اصيب سابقا بفيروس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة السليمانية تعلن شفاء 4 حالات مصابة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة السليمانية تعلن شفاء 4 حالات مصابة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).