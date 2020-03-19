بالفيديو.. محافظ النجف يوجه رسالة لاهالي المحافظة بعد تطبيق حظر التجوال

2020/03/19 | 00:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - النجف

وجه محافظ النجف لؤي الياسري، رسالة لاهالي المحافظة بعد تطبيق حظر التجوال.

وكانت خلية الاز...





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