صحة ذي قار: الممرض المصاب بكورونا تماثل للشفاء التام

2020/03/19 | 00:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ ذي قار

أعلنت دائرة صحة ذي قار، الاربعاء، عن شفاء الممرض المصاب بفايروس كورونا المستجد.وقال مدير عام الدائرة عبد الحسين الجابري، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الحالة التي تماثلت للشفاء تعود لممرض ملامس للمصاب الاول يبلغ من العمر ٢٣ عاما وهو من سكنة مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار دخل المستشفى بتاريخ 13-3-2020".واضاف انه "تم سحب عينات منه وإرسالها الى مختبر الصحة العامة في بغداد وظهرت نتائج الفحص بتاريخ 14-3-2020 وتبين انه مصاب بفايروس كورونا وبعد ذلك تم التعامل معه وفق أعلى المعايير الصحية المعمول بها حيث تم وضعه تحت الملاحظة و الرعاية الطبية التي تتوافق و معايير منظمة الصحة العالمية للمصابين بأعراض هذا الفايروس و متابعة حالته عن كثب حتى تعافيه التام من المرض".ولفت الى انه "تم اعادة سحب عينة ثانية منه وإرسالها الى مختبر الصحة العامة في بغداد مرة اخرى وظهرت النتيجة سالبة كما تم سحب عينة ثالثة وإرسالها الى مختبر الصحة العامة وكانت النتيجة سالبة ايضا".وتابع: "وبذلك نؤكد ان المريض قد اكتسب الشفاء التام وباستطاعته ان يمارس حياته الطبيعية في المجتمع".

بغداد اليوم - النجف

سجلت محافظة النجف، الخميس، اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقال مصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "حالة إصابة جديدة بكورونا سجلت في النجف الاشرف، والآن فرقة الإسعاف الفوري نقلت المصاب من قرية الغدير الى العزل الصحي".

بغداد اليوم - متابعة

انتقد مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية، الاربعاء، طريقة تعامل السلطات الصينية مع فيروس كورونا واتهاماتها الولايات المتحدة بأنها وراء انتشاره.

وقال المسؤول في تصريح صحفي، إن اتهام الصين للجيش الأميركي بالوقوف وراء انتش

بغداد اليوم ـ النجف

اصدرت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاربعاء، توضيحاً حول امكانية مكافحة فيروس كورونا المستجد بالطائرات.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الانباء حول امكانية مكافحة فيروس كورونا عبر الطائرات غير صحيحة لان ا

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