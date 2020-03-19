2020/03/19 | 00:40 - المصدر: موازين
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النجف : تسجيل اصابة جديدة بكورونا لضابط في الشرطة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/19 | 00:40.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجف : تسجيل اصابة جديدة بكورونا لضابط في الشرطة) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجف : تسجيل اصابة جديدة بكورونا لضابط في الشرطة) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجف : تسجيل اصابة جديدة بكورونا لضابط في الشرطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).