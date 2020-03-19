تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة النجف

2020/03/19 | 00:41 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

افادت مصادر محلية، اليوم الاربعاء، باصابة ضابط في الشرطة النجف بفيروس كورونا ، مبينا ان المصاب تم نقله الى قرية الغدير للصحجر الصحي.

وقال المصدر لـ"الغد برس" انه " تم تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في النجف الاشرف لضابط في مديرية شرطة المحافظة".

واضاف ان "فرقة الإسعاف الفوري نقلت المصاب من قرية الغدير الى العزل الصحي لتلقي العلاج".

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