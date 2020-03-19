المرجعية ترفض التعليق بشأن تكليف الزرفي لرئاسة الحكومة الموقتة

2020/03/19 | 00:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/النجف افاد سياسي لـ"كلكامش برس " ان المرجعية الدينية في النجف الأشرف رفضت إبداء أي رأي بشأن " عدنان الزرفي" لرئاسة الحكومة، ونأت بنفسها عن الرد على رسائل بعثت بها شخصيات سياسية رفيعة.واضاف بان " الأمر المؤكد هو أن دور المرجعية توجيهي، لا يتدخل في اي سياقات تنفيذية لاطراف العملية السياسية، ولم ولن تزكي أحدا لأي منصب او تمانعه..غير أن بعض القوى دأبت على استغلال اسم المرجعية في لعبتها السياسية لكسب مواقف معينة".وسبق للمرجعية العليا ان أكدت مرارا وتكرارا عدم تدخلها بترشيح اي مسؤول، ووقوفها على مسافة واحدة من جميع الأطراف.

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