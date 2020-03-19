شرطة السليمانية تعتقل أربعة اشخاص نظموا تجمعاً احتفالياً بزمن كورونا

2020/03/19 | 00:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية شرطة السليمانية كوردستان العراق، اليوم الاربعاء، اعتقال اربعة اشخاص نظموا احتفالاً وتجمعاً خلافاً للتعليمات الصحية، مبينة ان ملفهم عرض على القاضي.وجاء في بيان لاعلام وعلاقات شرطة السليمانية، الذي حصلت عليه “العهد نيوز”، انه “جرى اعتقال اربعة من المحتفلين في مشروع كويزة سيتي”، مشيرا الى انه “تم عرض ملفهم على القضاء لتتم محاسبتهم […]

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