هكذا تعاقب شرطة كربلاء المخالفين لقرار حظر التجوال

2020/03/19 | 00:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه قائد شرطة محافظة كربلاء، الاربعاء، بفرض عقوبات وغرامات على مخالفي قرار حظر التجوال....

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