2020/03/19 | 00:56 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل نت في الجديد بخصوص فيروس #كورونا المُستجَد، قالَت #وزارة_الصحة العراقية، إنّها سجّلت /6/ إصابات جديدة بالفيروس، /5/ منها في #بغداد، وواحدة في #ديالى.المجموع الكلي للإصابات ارتفعَ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابات “كورونا” ترتفع في العراق والإقليم يُمدّد الحظر) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابات “كورونا” ترتفع في العراق والإقليم يُمدّد الحظر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).