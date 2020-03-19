الشابندر: الإصرار بتكليف الزرفي يعني ضياع شهر كامل من العراق

2020/03/19 | 00:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد السياسي العراقي، عزت الشابندر، امس الاربعاء، ان “الحراك الاخير للقوى الشيعية أبعد رسمياً الزرفي عن رئاسة الوزراء”.وقال الشابندر في مقابلة متلفزة، تابعتها “العهد نيوز”، انه” انصح الزرفي بالأعتذار عن التكليف لأن مرور كابينته أمر مستحيل”، مؤكدا، ان “الاستمرار بالتكليف يعني ضياع وقت شهر من العراق”.واضاف، ان “رئيس الوزراء المكلف غير محايد في […]

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