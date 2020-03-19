تيار الاصلاح: أي مرشح يأتي بطريقة غير دستورية فهو مرفوض

2020/03/19 | 01:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد تيار الاصلاح الذي يتزعمه، إبراهيم الجعفري، اليوم الخميس، انه “لا يهمه شخص رئيس الوزراء بقدر المواقف والبرامج المخطط لها والطرق التي اتى بها”.وذكر التيار في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، إنه “في ظلّ المرحلة الحرجة التي يعيشها العراق، والمخاطر السياسيّة، والاقتصاديّة، والأمنيّة، والصحّية الكبيرة، والتحدِّيات التي تُواجه أبناء شعبنا الكريم؛ ممّا يستدعي تبنّي […]

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