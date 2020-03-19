عفرين: قتلى وجرحى في قصفٍ وتفجيرات طالت المدينة وريفها

2020/03/19 | 01:06 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالتزامن مع الذكرى الثانية لسيطرة الجيش التركي وفصائل المعارضة المدعومة من أنقرة على منطقة عفرين، شهدت المدينة وريفها، اليوم الأربعاء، سقوط 9 قتلى و 9 جرحى من المدنيين والعسكريين، نتيجة

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