2020/03/19 | 01:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /منذ أن انتشرت صور الفنان الأمريكي براد بيت والممثلة ذات الأصول العراقية علياء شوكت، لم تتوقف الشائعات بشأن ارتباطهما، لا سيما بعد ظهورهما مؤخراً في مطعم للأكلات الجاهزة.الجمهور بدأ يتساءل عن الممثلة التي تصغر بيت بـ25 عاماً، والتي يبدو أنها خطفت قلبه! ** ليس الظهور الأول ظهور بيت مع شوكت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عراقية تخطف قلب براد بيت) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عراقية تخطف قلب براد بيت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).