محافظ واسط يحدد الاشياء غير المشمولة بحظر التجوال

2020/03/19 | 01:12 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

حدد محافظ واسط، احمد منفي جودة، اليوم الخميس، الاشياء غير المشمولة بحظر التجوال، منها حركة البضائع والمنتوجات.

وقال في بيان تلقته "الغد برس"، ان "حظر التجوال في محافظة المثنى لا يشمل حركة البضائع والمنتوجات والمواد الغذائية والزراعية والمواد الضرورية كافة والأفران، حركة صهاريج المشتقات النفطية والبنزين والغاز وعجلات بيع اسطوانات غاز الطبخ".

وتابع انه "ايضا لايشمل المؤسسات الصحية والمستشفيات والصيدليات والعيادات الخاصة، والأجهزة الأمنية والمؤسسات الخدمية التي تقدم خدماتها الأساسية للمواطنين".

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