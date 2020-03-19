2020/03/19 | 01:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /كشف الممثل محمد بن خالد عن أغنى خمس فنانين في السعودية عبر مقطع فيديو تداوله رواد موقع تويتر.وقال محمد بن خالد أن المركز الخامس عبدالمحسن النمر وثروته تقدر بمليون دولار.في المركز الرابع الفنان حبيب الحبيب وثروته تقدر بـ 2 مليون دولار.في المركز الثالث الفنان عبدالله السدحان وثروته تقدر بـ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أغنى خمس فنانين في السعودية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أغنى خمس فنانين في السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).