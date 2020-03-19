المغرب:دعوة إلى التزام العزلة في البيوت مع اطلاق مبادرة التصفيق

2020/03/19 | 01:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرباط‭- ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون‭ ‬ دعت‭ ‬السلطات‭ ‬المغربية‭ ‬الأربعاء‭ ‬المواطنين‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬التزام‭ ‬عزلة‭ ‬صحية‮»‬‭ ‬ببيوتهم‭ ‬تعزيزا‭ ‬لإجراءات‭ ‬التصدي‭ ‬لانتشار‭ ‬وباء‭ ‬كورونا،‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تعلن‭ ‬بعد‭ ‬فرض‭ ‬حجر‭ ‬صحي‭.‬في‭ ‬وقت‭ ‬يواجه‭ ‬فيه‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المغربي‭ ‬أوقاتا‭ ‬صعبة‭ ‬بسبب‭ ‬تداعيات‭ ‬الأزمة‭ ‬الصحية‭.‬كما‭ ‬جرى‭ ‬تداول‭ ‬مبادرة‭ ‬لقيام‭ ‬الاهالي‭ ‬من‭ ‬الشرفات‭ ‬والنوافد‭ ‬بدقيقة‭ ‬تصفيق‭ ‬في‭ ‬السابعة‭ ‬مساء‭ ‬اعلانا‭ […]

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