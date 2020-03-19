وسائل إعلام: ألمانيا تعلق برامج استقبال اللاجئين بسبب تفشي فيروس كورونا

2020/03/19 | 01:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت صحيفة “FUNKE” الألمانية، امس الأربعاء، بأن “سلطات ألمانيا قررت تعليق برامج استقبال اللاجئين على خلفية تدهور أزمة فيروس كورونا المستجد”.ونقلت الصحيفة، عن مسؤول في الداخلية الألمانية قوله: “في ظل تدابير ردع الوباء، أصدرت الوزارة، يوم أمس، توجيها رسميا لـBAMF (الهيئة الفدرالية للهجرة واللاجئين) بتعليق عمليات استقبال اللاجئين في إطار آلية واحد مقابل واحد […]

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